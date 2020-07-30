Игорь Додон одержит уверенную победу на президентских выборах, – опрос

Игорь Додон одержит уверенную победу на президентских выборах, – опрос

Во втором туре президентских выборов, если таковой состоится, за Игоря Додона намерены голосовать 54,1% граждан от числа определившихся. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 30 июля. 

За Майю Санду свой голос во втором туре выборов готовы отдать 45,9% респондентов.

Опрос проводился компанией iData – Date Inteligente с 14 по 26 июля. В нем приняли участие 1214 человек. Погрешность составляет 2,8%.

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