Игорь Додон одержал убедительную победу в Тараклии, Бричанах, Дондюшанах, Единцах, Басарабяске: полный список районов

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Подсчёт голосов во многих районах страны уже завершился, в остальных – подходит к концу.

Так, в Тараклии за Додона проголосовали 77,29% жителей, в Бричанах – 53,41%, в Дондюшанах – 50,27%, в Единцах – 49,48%, в Басарабяске – 46,03%, в Дубоссарах – 40,28%, в Кагуле – 38,17%, в Новых Аненах – 36,04%, в Глодянах – 35,78%, в Шолдэнештах – 35,50%, в Каушанах – 34,92%, в Унгенах – 33,83%.

Игорь Додон также уверенно лидирует в Окнице, Сороках, Рышканах, Флорештах, Резине, Гагаузии, Приднестровье, где подсчёт голосов ещё продолжается.

После обработки 94,73% протоколов у Додона первое место с 35,72% (426459 голосов избирателей). На втором Майя Санду с 32,41%.

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