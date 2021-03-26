Игорь Додон обсудил скорейшую доставку Sputnik-V в Молдову с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

Это была главная тема сегодняшней встречи председателя ПСРМ и Олега Васнецова.

– Говорили о сроках скорейшей доставки в нашу страну российской вакцины Sputnik-V. Как известно, ее давно ожидают граждане РМ, поэтому мы рассчитываем на завершение всех необходимых процедур в ближайшее время, – отметил Додон на своей странице в соцсети по итогам проведённой беседы.