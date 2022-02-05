Игорь Додон обсудил с Виорелом Бологаном подготовку национальной сборной к Всемирной шахматной олимпиаде

Игорь Додон обсудил с Виорелом Бологаном подготовку национальной сборной к Всемирной шахматной олимпиаде

Игорь Додон в качестве президента Шахматной федерации Молдовы провёл встречу с известным молдавским шахматистом, исполнительным директором Международной шахматной федерации (ФИДЕ), вице-президентом Шахматной федерации Молдовы Виорелом Бологаном.

Стороны обсудили рабочие планы на текущий год, в особенности подготовку национальной сборной к Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдёт в июле в Москве.

– Говорили также о шахматной повестке, национальных и международных турнирах, проведение которых запланировано на этот год, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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