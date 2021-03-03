Игорь Додон обсудил с мунсоветниками ПСРМ реализацию программы «Уютный двор» (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочее заседание фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева. Стороны обсудили ряд организационных вопросов, в том числе повестку предстоящих заседаний МСК и распределение муниципальных советников от ПСРМ по секторам Кишинева в качестве ответственных с целью упрощения коммуникации с горожанами и более качественного выполнения поставленных задач.