Игорь Додон обсудил с мунсоветниками ПСРМ реализацию программы «Уютный двор» (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон обсудил с мунсоветниками ПСРМ реализацию программы «Уютный двор» (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провел рабочее заседание фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева. Стороны обсудили ряд организационных вопросов, в том числе повестку предстоящих заседаний МСК и распределение муниципальных советников от ПСРМ по секторам Кишинева в качестве ответственных с целью упрощения коммуникации с горожанами и более качественного выполнения поставленных задач.

Отдельно говорили о реализации муниципальной программы «Уютный двор», которая предполагает ремонт дорог в «спальных» районах, оснащение или ремонт детских площадок, скамеек и другой сопутствующей инфраструктуры. Игорь Додон подчеркнул важность дальнейшего всестороннего улучшения качества жизни в Кишиневе и при этом высоко оценил работу, уже проведенную командой мэра столицы Иона Чебана.

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