Игорь Додон обсудил с Ириной Влах эпидемиологическую ситуацию в Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, уделив особое внимание неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с новым всплеском инфицирования COVID-19. В настоящее время основные очаги заражения зафиксированы в Комратском и Чадыр-Лунгском районах.

По словам Ирины Влах, в лечебных учреждениях Гагаузии есть необходимость дополнительно помочь региону с медицинским персоналом и оборудованием. Тем не менее, региональное руководство держит ситуацию под контролем, а центральные власти гарантируют предоставление всей необходимой помощи в борьбе с эпидемией, отметил президент на своей странице в соцсети.

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