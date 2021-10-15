Игорь Додон обсудил с депутатом НСГ ситуацию в Гагаузии после выборов

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Игорь Додон и Василий Боля встретились сегодня утром с новоизбранным депутатом Народного собрания Гагаузии Виктором Петровым. Стороны обсудили ситуацию в автономии после выборов в НСГ.

Напомним, что недавно были официально утверждены мандаты всех 35 депутатов Народного собрания, после чего в течение 30 дней должно пройти учредительное заседание регионального парламента, где будет избрано его руководство. У Избирательного блока коммунистов и социалистов 9 депутатских мест в Народном собрании.

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