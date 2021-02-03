Игорь Додон назвал вероятные даты досрочных выборов (ВИДЕО)

Игорь Додон назвал вероятные даты досрочных выборов (ВИДЕО)

В случае двух неудачных попыток избрания правительства парламент может быть распущен 27-30 марта. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– В указе о роспуске парламента должна быть дата досрочных выборов. Они могут состояться не раньше, чем за 60 дней, и не позднее, чем через 90 дней после подписания указа. 23 или 30 мая, или уже в июне: 6, 13, 20 или 27 числа, – сказал Игорь Додон. 

Напомним, председатель ПСРМ заявил сегодня, что будет рекомендовать своим коллегам по партии не голосовать за новое правительство.

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