Игорь Додон навестил с подарками ещё две многодетные семьи (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон навестил с подарками ещё две многодетные семьи (ФОТО, ВИДЕО)

В преддверии Светлой Пасхи Игорь Додон посетил две многодетные семьи на севере страны.

В Дрокии он отправился к нуждающейся семье из села Моара де Пьятрэ. Хабас Космин Даниел и Крецу Аурика вместе с четырьмя детьми живут в доме своих родителей-пенсионеров. Скромных доходов не хватает на каждодневные нужды. Игорь Додон подарил семье двухъярусную кровать для детей, стиральную машину, другие вещи первой необходимости. Поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и сил.

В селе Нихорень Рышканского района пятый президент страны навестил Марину Осач. Она в одиночку воспитывает пятерых детей в возрасте от 2 до 20 лет. Семья живёт в маленьком доме с двумя комнатами, а зимой они вынуждены ютиться только в одной комнате, так как нет возможности отапливать всё жилище. По случаю Пасхи Игорь Додон передал им подарки, включая холодильник и стиральную машину, и пожелал здоровья, благополучия и счастливых праздников.

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