Игорь Додон навестил ещё одну супружескую пару долгожителей в Кагульском районе

Игорь Додон навестил ещё одну супружескую пару долгожителей в Кагульском районе

В рамках визита в Кагульский район Игорь Додон навестил Михаила и Надежду Ландковских, которые живут вместе уже 65 лет.

– Инженер связи и педагог, ему за 90, ей чуть меньше, но оба сохранили ясность ума и крепкое здоровье. Всегда восхищался такими людьми, поэтому с особым уважением вручил им Почетный диплом и пожелал всего самого лучшего, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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