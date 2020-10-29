Игорь Додон намерен создать молодёжную платформу при президенте (ВИДЕО)

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Независимый кандидат считает, что активное участие юношей и девушек в жизни страны, в том числе политической, очень важно.

В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” он напомнил, что ранее был учреждён Совет гражданского общества при президенте, в который входит около 130-140 человек. Аналогичная платформа будет создана и для молодёжи.

– Отберём по 2-3 человека из каждого района, до 150 человек по стране, чтобы у нас была молодежная платформа при президенте. Почему нет? Будем привлекать молодых людей, возможно, выберем кадры, которые будем дальше продвигать, в том числе в президентуре. Приступим к этому сразу после выборов, – пообещал Игорь Додон.

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