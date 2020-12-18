Игорь Додон намерен и далее содействовать развитию шахмат в Молдове

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Игорь Додон провел встречу с господином Валериу Коадэ, генеральным секретарем Шахматной федерации. Стороны подвели итоги деятельности организации в текущем году и определили приоритеты на 2021 год.

Среди них – реализация проектов «Шахматы высших достижений», «Шахматы в школе», «Женские шахматы» и «Шахматы в сельской местности». Они обсудили также Календарь спортивных мероприятий Федерации на 2021 год и состав Национальной сборной.

Игорь Додон выразил сожаление в связи с тем, что в 2020 году из-за пандемии было организовано меньше национальных и международных соревнований. В то же время национальная команда успешно участвовала во Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходила онлайн.

В то же время Додон приветствовал тот факт, что в Шахматную федерацию поступили заявки на вступление от нескольких спортивных клубов. Сегодня количество клубов и ассоциаций, входящих в состав Федерации, достигло 56. Местные шахматные организации действуют во всех районах страны.

– Мы решили провести в понедельник, 21 декабря, заседание Президиума Шахматной Федерации. Как президент Федерации шахмат Республики Молдова, я буду и дальше вносить свой вклад в развитие шахмат в нашей стране, – отметил он на своей странице в соцсети.

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