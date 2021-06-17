Игорь Додон находится с визитом в России: председатель ПСРМ встретится с согражданами в Питере и Москве

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Как было обещано ранее, Игорь Додон находится с блиц-визитом в Российской Федерации.

Завтра, в пятницу 18 июня, в 18:00, во Дворце молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский проспект, 48) состоится встреча с представителями молдавской диаспоры северной столицы России. А в субботу, 19 июня, в 17:30, в московской гостинице «Золотое кольцо» (зал «Ярославль», ул. Смоленская, 5) пройдет встреча с молдавской диаспорой российской столицы.

– От имени Избирательного блока коммунистов и социалистов вместе с исполнительным секретарем Партии коммунистом Константином Старышем планируем провести обстоятельную беседу с нашими соотечественниками и ответить на все вопросы, – отметил Игорь Додон.