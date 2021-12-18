Игорь Додон на XVII Съезде ПСРМ: Нас ждут новые победы! Я уверен в этом

0

Полный текст выступления Игоря Додона на XVII Съезде ПСРМ.

“Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь”. (Махатма Ганди, политический и общественный деятель)

Становление ПСРМ как ведущей силы левого лагеря

“Сначала они (наши политические оппоненты) нас не замечали”

Ровно 10 лет назад, 18 декабря 2011 года, мы дали старт нашему политическому проекту, которому было суждено занять место в истории не только Молдовы, но и всего пространства бывшего Советского Союза и Восточной Европы. В тот период, наблюдая за всевластием «альянсов за евроинтеграцию», за разграблением страны, за нищетой и отчаянием людей, за безуспешными попытками левых сил сменить этот режим, многие говорили: так больше продолжаться не может. Мы знали, что люди разделяют определённые убеждения, нуждаются в новой программе, подкреплённой конкретными делами.

«Жос альянца!» – этот лозунг 10 лет назад был на устах у значительной части нашего общества. Но одного лозунга было мало. Мы стали силой, предложившей программу объединения общества и развития страны.

Мы твёрдо встали на защиту молдавской государственности и самобытности, противодействия унионизму, возврата в школьные программы предмета «История Молдовы». Начиная с самых первых наших акций, мы использовали исторический флаг Молдавского княжества – и продолжаем его использовать по сей день.

Мы – единственная партия, которая в 2013 году, впервые за 10 лет после провала подписания «Меморандума Козака», разработала детальный план урегулирования приднестровского конфликта в интересах жителей обоих берегов Днестра. Над этим планом вместе с нами работали эксперты из Приднестровья. Этот проект был общим видением того, как должно выглядеть наше общее государство по оба берега Днестра.

Мы – партия, которая открыто выдвинула лозунг «За Молдову рядом с сильной Россией!». Мы ещё тогда, в 2013 – 2014 годах, выразили убеждение, что без взвешенной внешней политики, без помощи и поддержки России наша экономика не сможет успешно развиваться. И нынешний газовый кризис полностью оправдал наши предсказания.

Мы были партией, открыто выступившей против подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, провели десятки акций против этого соглашения, в том числе летом 2014 года в Брюсселе у штаб-квартиры Еврокомиссии. Сегодня, когда правительство, ссылаясь на это Соглашение, препятствует принятию закона о том, чтобы 50% полок магазинов занимали отечественные товары, все сельхозпроизводители видят нашу правоту.

Мы выступили в защиту нашей исторической памяти. Мы заявили, что для нас, Партии социалистов, 9 Мая навсегда останется святым праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне, а не «днём Европы», как кому бы этого ни хотелось. 24 августа 2014 года, в день юбилея Ясско-Кишинёвской операции, мы провели грандиозный Марш памяти под проливным дождём. С этого дня мы каждый год проводим и будем проводить марши памяти потомков победителей в знак благодарности за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов.

Мы выступили в защиту Православия и традиционных ценностей, против навязываемых извне норм и стандартов, попирающих многовековые устои нашего народа. Мы высказались за запрет проведения в нашей стране постыдных шоу извращенцев под названием «гей-парады» или «марши гордости».

Мы провели сотни акций протестов – у правительства, парламента, президентуры, у Национального банка, у судов. Мы выступили с программой преобразований, над которой работали наши лучшие экономисты – Елена Горелова, Владимир Головатюк и другие. Люди нам поверили.

В октябре 2014 года ПСРМ стала крупнейшей фракцией в парламенте и ведущей силой левого лагеря в Молдове.

2014 – 2016. Крупнейшая парламентская партия. Первый общенациональный протест.

« … потом смеялись над нами»

Это был наш первый опыт деятельности в качестве крупнейшей парламентской партии страны. Мы получили большую фракцию в парламенте естественным путём. Мы никого не покупали и не переманивали в свою фракцию, как это делал Плахотнюк. Впервые проявили себя наши молодые депутаты: Влад Батрынча, Богдан Цырдя, Василий Боля, Григорий Новак, Владимир Односталко и многие другие наши коллеги. Депутаты от ПСРМ получили неоценимый опыт работы в парламентских комиссиях, выступлений с парламентской трибуны, проведения встреч с избирателями. Многие из предложенных нами законопроектов позднее выдвигало тогдашнее правительство в качестве своих собственных инициатив.

Фракция Партии социалистов в Парламенте Молдовы получила и международное признание. Ещё в январе 2015 года фракция ПСРМ в полном составе была принята в Государственной Думе Российской Федерации. Там же, в Госдуме РФ, прошло совместное заседание фракций ПСРМ и «Справедливой России».

Наш успех на парламентских выборах дал толчок для успешных выступлений на региональных и местных выборах.

В 2015 году Ирина Влах при непосредственной и активной поддержке ПСРМ была избрана Башканом Гагаузской автономии. Вспомним, что именно в офисе ПСРМ Ирина Фёдоровна заявила в ходе брифинга о своём намерении участвовать в выборах главы Гагаузии.

Летом 2015 года в Молдове состоялись местные выборы. Впервые Партия социалистов получила крупнейшую фракцию в Кишинёвском муниципальном совете и стала ведущей политической силой в столице страны. На протяжении всех четырёх лет фракцию ПСРМ в Кишинёвском мунсовете возглавлял нынешний генеральный примар столицы Ион Чебан.

Впервые в истории партии 52 представителя Партии социалистов стали примарами населённых пунктов страны, а также руководителями 3 районных центров.

ПСРМ – партия, которая всегда выступала с критикой олигархического режима. Наши представители не входили в альянсы с партиями Плахотнюка и Филата. И в сентябре 2015 года ПСРМ стала ведущей силой антиолигархической кампании протеста. Мы в рекордные сроки разбили у стен Парламента палаточный городок протеста – «Городок Победы», который просуществовал в центре Кишинёва почти год. Всем стало ясно, что криминально-олигархический режим, воцарившийся в Молдове после 7 апреля 2009 года, – тот самый, который на Западе называли «историей успеха», – доживает последние дни.

ПСРМ, в соответствии со своей программой и ценностями, последовательно отстаивала принципы суверенитета и нейтралитета Молдовы, заложенные в Конституцию страны. В марте 2016 года мы поддержали принятие Декларации о принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова, которая была принята голосами 62 депутатов Парламента страны.

Наш палаточный городок не помог решить главную задачу – устранение олигархического режима. Но он заставил правящий режим пойти на значительные уступки. В первую очередь, это касалось прямых выборов Президента страны, победить на которых у кандидата от правящей ДПМ не было шансов.

Президентские выборы в Молдове проводились впервые за 20 лет. Мы включились в эту борьбу – и одержали на этих выборах победу. Будучи выдвинутым от Партии социалистов, я стал пятым Президентом нашей страны. И это была не моя лично, а наша общая победа – победа Партии социалистов Республики Молдова.

2016 – Июнь 2019. У ПСРМ самая высокая должность в стране – пост Президента Республики Молдова, но мы в оппозиции.

«… затем они борются с тобой …»

Это был очень трудный для нас период. Одержав победу на президентских выборах, мы взяли ответственность за страну. Занимая высший государственный пост, мы не контролировали Правительство, не обладали реальными рычагами власти в стране. Но в сознании наших избирателей ответственность за всё, происходящее в стране, была на мне и на Партии социалистов.

Как мы и обещали, первый визит в качестве Президента я нанес в Россию. Это было нашим магистральным направлением – улучшение отношений с нашим главным стратегическим партнёром, Российской Федерацией. И мы это осуществили!

Экспорт в Россию по ряду товаров вырос в 6 и более раз. Отмена таможенных пошлин для наших товаров на российский рынок позволяет нам экономить сотни миллионов долларов. Сотни молдавских компаний получили возможность поставлять на российский рынок свою плодоовощную и винодельческую продукцию. Сотни тысяч наших граждан получили возможность и воспользовались миграционными амнистиями в результате достигнутых договорённостей между президентами РМ и РФ.

Одной из наших программных целей было сближение с Евразийским Экономическим Союзом. В апреле 2017 года я подписал с главой Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Тиграном Саргсяном Меморандум о сотрудничестве Республики Молдова с Евразийской Экономической Комиссией. В том же году мы подали запрос на получение статуса наблюдателя ЕАЭС и я впервые принял впервые участие в заседании Высшего совета ЕАЭС в Бишкеке. А 14 мая 2018 года в Сочи все 5 руководителей Евразийского Экономического Союза поддержали нашу заявку. Республика Молдова стала первой из стран, получившая статус наблюдателя в ЕАЭС. Впоследствии по нашему примеру наблюдателями в ЕАЭС стали Узбекистан и Куба.

Мы обещали избирателю защищать нашу историческую память о Великой Отечественной войне, которая связывает все народы бывшего Советского Союза. Наши Марши Памяти, которые мы регулярно организуем в День Победы, стали проводиться под эгидой и при участии Главы государства. 9 Мая 2017 года в качестве Президента Молдовы я впервые принял участие в Параде Победы в Москве. Впервые за последние десятилетие у Вечного огня в Москве звучал государственный гимн Республики Молдова. Весь мир увидел, как в этот день Президент Молдовы стоял рядом с Президентом России, которого мы поддержали в самой трудной для России внешнеполитической ситуации. А в 2020 году на Параде Победы по Красной площади впервые за многие годы прошли военнослужащие Национальной армии Молдовы под флагом нашей страны.

Одной из наших главных задач было расследование кражи миллиарда из банковской системы страны, ответственность за которую несут и нынешние руководители Молдовы, которые лично участвовали во всех ключевых этапах этой аферы века. В первые же месяцы после вступления в должность я выступил с инициативой об отмене подлейшего «закона о миллиарде», согласно которому ответственность за возвращение украденных денег была возложена на плечи простых граждан страны. За эту инициативу проголосовал только 31 депутат Парламента. Впервые был запущен процесс расследования кражи века, ключевые участники этой аферы были объявлены в международный розыск. По нашей инициативе был принят закон о перераспределении 50% доходов Нацбанка в госбюджет страны в качестве компенсации «Закона о миллиарде».

Следующий пункт нашей программы – международное признание постоянного нейтралитета нашей страны. Начиная с 2018 года, когда на официальном сайте Президента мы опубликовали документ, отражающий нашу позицию в этом вопросе, под моим руководством началась разработка Концепции конституционного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова, которая, согласно нашему видению, должна быть признана на международном уровне. В целях продвижения этой концепции я провёл целый ряд встреч на высшем уровне – в Москве, Вене, Вашингтоне, Берлине, Париже.

В июне 2018 года по моей инициативе в Кишинёве была проведена международная конференция, посвящённая теме безопасности и нейтралитета Молдовы, при участии ведущих специалистов в сфере внешней политики, обороны и безопасности из многих стран мира. В сентябре 2019 года, выступая с трибуны 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, я вновь остановился на теме международного признания нашего нейтрального статуса, подчеркнув важность сбалансированной внешней политики как стабилизирующего элемента для нашей страны.

Мы обещали избирателям защищать Православие и традиционные ценности. В 2018 году мы впервые в Кишинёве провели Всемирный конгресс семей – крупнейший международный форум по защите традиционных ценностей, в котором приняли участие 2000 авторитетных людей из десятков государств мира. Все они говорили о том ущербе, который наносит антисемейная идеология, внедряемая глобалистскими силами.

Мы обещали избирателям, что будем отстаивать государственность Республики Молдова и бороться с унионизмом. Ключевым для нас был 2018 год – год 100-летия «Унири». Мы знали о том, как и руководство Румынии, и местные унионисты готовились к этому юбилею. Они делали всё, чтобы повторить своё «Великое объединение» в год 100-летия. Провели кампанию по принятию в сёлах деклараций в поддержку 100-летия «Унири». Это была позорнейшая кампания! Мы этот план сорвали.

В ответ Партия социалистов вместе с рядом патриотических общественных организаций, провели кампанию по принятию Деклараций в поддержку молдавской государственности. И таких деклараций было в 2 раза больше. Независимость и суверенность Молдавии поддержали местные советы более 300 населённых пунктов страны. За этот период по нашей инициативе и с нашей поддержкой были изданы десятки тысяч книг Истории Молдовы, а также был снят 3-х серийный документальный фильм «История Молдовы».

Как я уже отметил, мы в течение трёх лет, вплоть до конца 2019 года, не контролировали правительство и не могли заниматься экономикой. Тем не менее, мы, совместно с организацией «Деловая Россия», провели два Молдо-российских экономических форума в Кишинёве, в которых приняли участие более 1700 экономических агентов из Молдовы и России. Были подписаны десятки соглашений о межрегиональном инвестиционном сотрудничестве в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и других отраслях. Общая сумма инвестиций в экономику Молдовы на основе документов, подписанных в рамках двух Молдо-российских экономических форумов, составила 250 миллионов долларов.

Мы серьёзно продвинулись в реализации ещё одного пункта нашей программы – процесса приднестровского урегулирования, взаимопонимания между двумя берегами Днестра. С момента моего вступления в должность я провёл 7 личных встреч с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Главной целью этих встреч было укрепление мира и доверия, решение проблем простых граждан с обоих берегов Днестра. Нам удалось разблокировать деятельность Объединённой контрольной комиссии, обеспечить доступ молдавских фермеров к своим угодьям на левом берегу Днестра, возобновить движение по мосту через Днестр, в районе населённых пунктов Гура-Быкулуй и Бычок, который не функционировал в течение 25 лет. Мы начали процедуру апостилизации дипломов Приднестровского университета имени Т.Г.Шевченко. Сегодня приднестровцы могут увидеть разницу между нами и нынешней властью, которая называет «сепаратистами» граждан собственной страны, живущих на левом берегу Днестра.

Июнь 2019 – 2020. Год политической стабильности, представители ПСРМ возглавляют три основных институтов власти – Президент, Председатель Парламента, Премьер-министр

«… А потом ты побеждаешь …»

В июне 2019 года мы избавили Молдову от режима Плахотнюка. В том, что Плахотнюк остался за бортом, – заслуга Партии социалистов! Были долгие дискуссии и внутри партии, и в обществе – создавать ли нам коалицию с откровенно правым, прозападным блоком АКУМ ради устранения Плахотнюка. Мы осознанно приняли это решение. И весь гнев Плахотнюка и его придворных обрушился не на АКУМ, а на меня, на мою семью и на Партию социалистов. И мы не жалеем о нашем судьбоносном выборе.

В ноябре 2019 года наш товарищ Ион Чебан был избран мэром Кишинёва. Это была первая победа левого кандидата на мэрских выборах в нашей столице. И мы сегодня видим, как на наших глазах, впервые за многие десятилетия, меняется Кишинёв. По результатам местных выборов 2019 года Партия социалистов получила отличные результаты, ее представители возглавили примерно 200 примэрий и 21 район из 34.

В вопросе о назначении генерального прокурора принципиальным было назначение человека независимого, как от политических партий, так и от внешних игроков, человека, который не был замешан в олигархических схемах, который обладает профессиональными и человеческими качествами.

Кандидатура г-на Стояногло не имела никакого отношения к политическим интересам. Новый прокурор должен был служить закону, а не какой-либо партии или группировке. То, как сейчас власть расправляется со Стояногло, лишний раз доказывает, что он соответствовал всем этим критериям. В процессе рейдерского захвата прокуратуры путем смещения генпрокурора использовались самые грязные методы, а контролируемая пресса широко демонстрировала свои манипулятивные способности.

В ноябре 2019 года в Молдове впервые было утверждено правительство, не зависящее ни от Плахотнюка, ни от Сороса. С этого момента у нас появилась возможность осуществлять экономические и социальные преобразования в стране.

У нас были большие планы – в первую очередь они касались инфраструктурных проектов, строительства дорог, подключения сёл к водопроводу и канализации. В результате успешных переговоров и договорённостей с Владимиром Владимировичем Путиным в 2020 году мы снизили тарифы на газ для конечных потребителей до 4 леев 20 банов.

Мы остановили «оптимизацию» школ. Ни одна школа не была закрыта при нашем правительстве. Мы добились индексации пенсий 2 раза в год. Мы добились принятия закона о выплате пенсии по старости в течение 5 лет после смерти супруга. Мы увеличили число получающих пособие в холодный период на 30 тысяч семей.

Мы сохранили все больницы и поликлиники, оснастили их новым оборудованием. Ввели компенсацию расходов для лиц, проходящих курсы химиотерапии. Мы увеличили объём специализированных услуг для пожилых людей. Ввели программу пребывания в больнице для родных, ухаживающих за ребенком до 18 лет. Мы увеличили единовременное пособие для врачей и фармацевтов с 45 до 120 тысяч леев (более чем в 2,5 раза), для среднего медицинского и фармацевтического персонала – с 36 до 96 тысяч леев. Начали внедрение президентской инициативы по увеличению в два раза зарплат всем медработникам страны и добились внедрения первых 2-х этапов, увеличив зарплату на 60%.

Мы инициировали программу ремонта и строительства дорог в более чем 900-ах населённых пунктах. В последний, 2020 год, на ремонт и строительство дорог было выделено 6 миллиардов леев. Мы осуществляли программу завершения газификации страны, водоснабжения и канализации в населённых пунктах, уличного освещения, ликвидации незаконных свалок.

Последний год – пандемия COVID-19. Это стало для нас самым серьёзным испытанием. Никто не знал, что это за вирус, и как с этим справляться. Наше правительство действовало на свой страх и риск. Вводились непопулярные меры и ограничения, как и во многих других странах мира. Не удержался даже Трамп в США, который до пандемии обходил Байдена по всем опросам. Мы были под постоянным огнём самой разнузданной критики со стороны тех, кто сегодня у власти. И сегодня отчётливо видна разница между тем, как справлялись с пандемией мы – и как сейчас справляются они.

В рамках моих договорённостей с руководством России у нас была возможность получить выгодный кредит в размере 4 миллиардов леев, или 200 миллионов евро. Эти деньги могли бы реально помочь нашей экономике в период острейшего кризиса. Однако те, кто ныне у власти, заблокировали этот кредит с помощью лояльного им Конституционного суда.

Мы видели, как послы США и Евросоюза открыто поддерживают Майю Санду. Мы столкнулись с небывалой кампанией дискредитации и ненависти во всех СМИ и телеграмм-каналах, контролируемых сетью Сороса, напрямую финансируемых из Вашингтона, Брюсселя и Бухареста.

Как бы то ни было, молдавский избиратель сделал свой выбор. И мы, в отличие от наших оппонентов и их зарубежных кураторов, этот выбор уважаем.

2021 – ПО СЕЙ ДЕНЬ. Новая реальность.

Сегодня Майя Санду и поддерживающие её страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдове. Им больше никто не мешает. Им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность.

Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть. У них перед глазами новая власть в течение последнего года разрушает все, что мы создали за 2019-2020 гг, им есть с чем сравнивать.

Обо всём, что творится в стране сегодня, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательным кампаний. Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту.

Но, к сожалению, и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись.

Мы предупреждали, что Санду и её сторонники – искренние унионисты, они лояльные граждане Румынии и несут ответственность перед страной, которой они давали присягу на верность. Они начали свою деятельность с изменения названия языка с молдавского на румынский на официальном сайте парламента и удаления флага СНГ из парламента.

Мы предупреждали, что PAS во главе с Санду – это партия войны, что они разорвут отношения с Приднестровьем и поведут дело к дестабилизации на Днестре. Они разрушили процесс прямого диалога с лидером Приднестровья – единственно возможный путь для взаимопонимания и доверия. Сегодня они уже, не скрывая, говорят о бесперспективности переговорного формата 5+2. А что можно ждать от людей, которые называют собственных граждан «сепаратистами»?

Мы предупреждали, что Санду настроена русофобски, что она сведёт на нет всё, что мы смогли достигнуть в процессе нашего диалога с Россией. Она, сразу после встречи с Дмитрием Козаком, поехала участвовать в «Крымской платформе», которую министр иностранных дел России Лавров назвал «антироссийским шабашем». Затем она сделала целый ряд антироссийских заявлений с трибуны генеральной ассамблеи ООН, тем самым навсегда подорвав доверие со стороны России к себе как к адекватному и здравомыслящему политику. И за всё это мы заплатили в виде цены на газ, и будем ещё долго расплачиваться.

Мы предупреждали, что Санду и её команде чужды наши национальные традиции, наша православная вера и семейные ценности. Мы предупреждали, что они первым делам проведут через парламент ратификацию Стамбульской конвенции, которая официально устанавливает «третий пол» и требует ввести в школах «уроки толерантности». Они и ратифицировали эту «Стамбульскую конвенцию», несмотря на сопротивление со стороны Церкви. Причём сделали они это под покровом ночи, в лучших традициях своего партнёра по «Альянсу за евроинтеграцию» Плахотнюка.

Мы предупреждали, что Санду – человек с диктаторскими замашками, что, получив монопольную власть в стране, она пойдёт «по беспределу». И в первую очередь, она попытается подгрести под себя прокуратуру, чтобы заполучить в свои руки оружие для расправы над неугодными. Они учинили расправу над неугодным генпрокурором Александром Стояногло, что неслыханно в правовом государстве. Они совершенно по беспределу, в лучших традициях своего предшественника Плахотнюка, отменили результаты первого тура выборов мэра города Бельцы, плюнув в лицо подавляющему большинству жителей северной столицы Молдовы.

Мы предупреждали, что команда Санду – абсолютные дилетанты в сфере экономики и управления хозяйством страны. Они проморгали (хотелось бы употребить более грубое слово) процесс переговоров с «Газпромом» о цене на газ для Молдовы, который надо было начинать ещё летом – в августе этого года. У них были все шансы, чтобы обеспечить Молдове приемлемую цену на газ, что удалось добиться Белоруссии, Венгрии, Сербии и другим странам, лидеры которых думают о своём народе и своей экономике, в отличие от правящей команды «жёлтых трутней». Теперь газ в Молдове для конечных потребителей будет стоить как в среднем по Европе. Это и есть евроинтеграция, куда они нас тащат?

Мы предупреждали, что Санду и её команде абсолютно плевать на людей – на пенсионеров, на людей с ограниченными возможностями, на многодетные семьи, на аграриев, на врачей и учителей. Они отменили принятый нами закон о понижении пенсионного возраста и увеличили стаж для женщины до 34 лет. Зато они в 2 раза подняли зарплаты членам Конституционного суда – в качестве платы за лояльность и за попрание Конституции, многократно совершённое этими судьями.

Дорогие друзья! Уважаемые сограждане!

Партия социалистов остаётся и останется верной всем своим программным целям – суверенитет и независимость Молдовы, социальная справедливость, сохранение молдавской идентичности, прагматичная внешняя политика в национальных интересах Молдовы, защита традиционных ценностей.

Вместе с тем, сегодня самой главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться жёлтой диктатуре, насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, наша фракция в Парламенте, наши представители в местных органах власти будут в авангарде этой борьбы.

Но сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом, и кто готов ему сопротивляться. Первый шаг мы сделали в преддверии парламентских выборов, создав с Партией коммунистов Республики Молдова единый избирательный блок и единую фракцию в Парламенте. Верим, что наше сотрудничество с Партией коммунистов будет укрепляться. Призываем и другие левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы.

Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны.

Партия социалистов, как любое политическое формирование, пережила свои взлеты и падения. Как и любое другое сообщество, состоящее из тысяч живых, активных и энергичных людей, которым небезразлична судьба страны, мы собрались сегодня, чтобы обновить устав партии, представить новую, амбициозную программу, которую партия будет внедрять, вступая во второе десятилетие своей активной деятельности.

Нас ждут новые победы! Я уверен в этом. Я вижу в зале большое количество заряженных на борьбу за справедливость и за благополучную Молдову лиц! Это лишь малая часть огромной семьи активистов и членов Партии социалистов, которые готовы вместе с нами идти по этому нелегкому пути укрепления молдавской государственности и улучшения качества жизни каждого гражданина нашей страны. Уверен – вместе мы обязательно победим!

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.