Игорь Додон на молдавском и русском языках выступил на юбилейной сессии Генассамблеи ООН: главные тезисы (ВИДЕО)

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Глава государства выступил сегодня в режиме онлайн в ходе общих дебатов на 75-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Додон затронул основные аспекты внутренней и внешней политики Республики Молдова, перспектив ее экономического развития и территориальной реинтеграции. Президент обратился к участникам мероприятия на молдавском и русском языках.

Игорь Додон подчеркнул, что власти нашей страны приложат максимальные усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели приднестровского урегулирования был представлен в первой половине 2021 года всем участникам формата «5+2» и заинтересованным сторонам для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта.

Отдельно он отметил меры, предпринимаемые руководством в рамках борьбы с пандемией коронавируса, по причине которой в этом году Генеральная Ассамблея проходит в таком формате. Глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией требует координированных и прозрачных действий всех стран, а Молдова при этом выступает за универсальный доступ к вакцинам после их международной авторизации.

Главные тезисы выступления от “Аргументов и фактов в Молдове”:

Додон: Пандемия коронавируса – один из самых больших вызовов после Второй мировой войны

В следующем году Додон представит план решения приднестровского конфликта

Президент: Постоянный нейтралитет Молдовы – основа нашей безопасности

Додон на заседании Генассамблеи ООН: Направленные против наших партнеров санкции поддерживать не будем!

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