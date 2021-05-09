Игорь Додон: Мы – победители в той войне! (ВИДЕО)

Игорь Додон: Мы – победители в той войне! (ВИДЕО)

Пятый президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон возглавил колонну Марша Памяти и “Бессмертного полка”. 

– Мы – победители в той войне. Победило человечество. Благодаря этому появилась возможность жить под ясным небом, думать о завтрашнем дне. Это была очень большая угроза человечеству. В Беларуси, например, сжигали сотни деревень. Меньшинству, которое это не признаёт, я бы посоветовал поехать туда и побывать на могилах детей, которым было по 4-5 месяцев и которых сжигали заживо фашисты. К счастью, мы победили, и эту память мы должны передать нашим потомкам! – сказал он. 

Игорь Додон отметил, что тысячи граждан принимают участие сегодня в шествии, несмотря на пандемию.

– Это показывает, что люди помнят, люди хотят передать эту память своим детям, – добавил он. 

Председатель ПСРМ поздравил всех с праздником, отметив, что этот день в Молдове всегда был, есть и будет Днём Победы.

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