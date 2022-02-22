Игорь Додон: Молдавско-Российский деловой союз станет основным мостом между экономическими агентами Молдовы и России (ВИДЕО)

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Основная миссия Молдавско-Российского делового союза – содействовать развитию деловых отношений между предпринимателями Молдовы и России. Об этом на официальном запуске организации заявил её председатель Игорь Додон.

– Мы начинаем нашу деятельность не с чистого листа. Напомню, что в 2018 и 2019 годах прошли крупные молдо-российские экономические форумы. В первом форуме участвовало более 400 бизнесменов из Молдовы и России, во втором – более 700. Было подписано много соглашений о сотрудничестве между компаниями, бизнес-ассоциациями, местными администрациями Республики Молдова и Российской Федерации. Российские предприниматели не раз приезжали в Молдову с бизнес-миссиями. В те годы был создан и работал Молдо-Российский экономический совет. Одно из заседаний Совета прошло «на полях» всемирно известного Петербургского международного экономического форума. Вся эта деятельность осуществлялась в тесном партнёрстве с крупнейшей всероссийской организацией предпринимателей – с «Деловой Россией». «Деловая Россия» стала соучредителем и главным партнёром созданной нами в Молдове новой организации – Молдавско-Российского делового союза. Мы строим нашу деятельность на продолжении сотрудничества с «Деловой Россией» с целью продвижения интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове. Это непростая задача, но при активном участии деловых людей двух стран мы сможем её решать, – сказал Додон.

Председатель Молдавско-Российского делового союза напомнил, что с 2017 по 2020 годы ему удалось решить ряд вопросов и проблем в двусторонних отношениях Молдовы и России: открыть российский рынок для молдавских товаров, снять таможенные пошлины для нескольких важных групп товаров, содействовать получению “дозволов” для молдавских перевозчиков. Немалую роль, добавил он, в этом направлении сыграли активность и сотрудничество с деловыми кругами РФ.

– В течение нескольких месяцев, максимум до осени, наш союз станет основной ассоциацией, основным мостом между экономическими агентами Молдовы и России, – выразил уверенность Игорь Додон.

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