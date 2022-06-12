Игорь Додон: Многовековые узы дружбы и братские отношения народов Молдовы и России никому не разрушить!

Председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон выступил с посланием по случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России.

– Сердечно поздравляю братский российский народ, в том числе граждан России, живущих в Молдове, с Днём России.

Молдову с Россией связывают столетия дружбы и сотрудничества. У нас общая история: от первых контактов в 15-м веке времён Штефана чел Маре, тесных, стратегических отношений в годы правления Дмитрия Кантемира, который был ближайшим соратником Петра Великого, общей Победы в Великой Отечественной войне до стратегического партнёрства в наши дни.

Народы Молдовы и России объединяют вековые культурные традиции и ценности. У нас общая вера и Церковь, общая память, и так будет всегда.

Российская Федерация не раз приходила на помощь Республике Молдова, поддерживала и была рядом в непростые для нашего народа времена. В прошедшие годы, благодаря доверительному диалогу на высшем уровне, отношения Молдовы и России вышли на качественно новый уровень. Многие вопросы были решены, и это по уровню жизни, по уровню цен на энергоресурсы чувствовал каждый житель Молдовы. Уверен, что вопреки всем перипетиям и недругам, нам удастся восстановить былое стратегическое партнёрство в полной мере в интересах народов обеих стран.

По случаю праздника от души желаю России и россиянам благополучия и процветания. Убеждён, что многовековые узы дружбы и братские отношения наших народов никому не разрушить! – отметил Игорь Додон.