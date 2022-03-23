Игорь Додон: Крайне важно, чтобы Молдова не присоединилась к санкциям против России и соблюдала нейтралитет

0

Крайне важно, чтобы Молдова не присоединялась ни к каким санкциям и соблюдала нейтралитет, в том числе политический и экономический. Так председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон прокомментировал новость о том, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдёт к расчётам в рублях с недружественными странами, о чём в среду на совещании с правительством заявил Владимир Путин.

С экономической точки зрения данный шаг направлен на постепенное избавление от долларовой и евро зависимости. Политическая же составляющая в том, что Россия начала серьёзно отвечать на недружественные политику и действия других стран, которые обрушивают на неё шквал санкций, отметил Игорь Додон.

– В этом контексте руководство нашей страны должно переоценить и переосмыслить свои отношения с Российской Федерацией. Крайне важно, чтобы Молдова не присоединялась ни к каким санкциям и соблюдала нейтралитет, в том числе политический и экономический, чтобы не попасть в список недружественных государств, – подчеркнул он.

Источник