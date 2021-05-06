Игорь Додон и Зинаида Гречаный приняли участие в церемонии открытия памятника Солтысу в Минске (ФОТО)

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В ходе визита в столицу Республики Беларусь председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный и пятый президент нашей страны, председатель Партии социалистов Игорь Додон приняли участие в церемонии открытия памятника-бюста Герою Советского Союза Иону Солтысу, уроженцу Молдовы.

Монумент установлен на улице Иона Солтыса в Минске, выполнен из бронзы и имеет высоту 3,5 м. Его изготовил известный скульптор Хизри Асадулаев, автор многих работ в Беларуси. Процедура создания памятника была начата по просьбе молдавской диаспоры, при поддержке Посольства Республики Молдова в Беларуси и по инициативе Додона, объявленной во время его пребывания на посту главы государства.

– В 1945 году 22-летний советский солдат Ион Солтыс повторил подвиг Александра Матросова, бросившись на амбразуру вражеского дзота. Он был похоронен недалеко от поля боя в западной части Луизенталя в Польше. В Великой Отечественной войне погибли миллионы советских граждан, среди которых были сотни тысяч белорусов и молдаван. Цена этих жертв – победа, наша свобода. За нее воевал весь советский народ. Мы победили вместе и всегда должны хранить память о той Великой Победе. Всем, кто занимался установкой бюста в честь Иона Солтыса, хочу сказать спасибо. Я уверен, что этот памятник – на века, и он всегда будет напоминать, что белорусы и молдаване – братские народы, – отметил председатель ПСРМ.

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