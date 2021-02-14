Игорь Додон и Зинаида Гречаный поздравили Сергея Миронова с днём рождения

Сегодня день рождения празднует давний и хороший друг Партии социалистов Республики Молдова, лидер Партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов. По этому случаю председатель ПСРМ пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в качестве лидера объединённой лево-патриотической партии.
– Уверен, что «Справедливая Россия – За правду» достигнет высоких результатов на предстоящих выборах в Госдуму. В свою очередь, Партия социалистов рассчитывает на укрепление сотрудничества с российскими партнерами на благо народов наших стран, – отметил Додон.
От имени фракции ПСРМ в Парламенте Республики Молдова и себя лично Сергея Миронова поздравила и Зинаида Гречаный.
– Пользуясь этой замечательной возможностью, хочу выразить слова уважения к плодотворной законотворческой деятельности Сергея Михайловича Миронова и возглавляемой им фракции. Благодаря уникальным организаторским способностям, яркому политическому таланту, многолетнему опыту ответственной работы Сергей Михайлович справляется с самыми сложными задачами и личным примером мотивирует своих соратников направлять все силы, потенциал и знания на защиту прав и улучшение жизни граждан. Вместе с тем хочу выразить благодарность за плодотворное межпартийное сотрудничество. Уверена, что впереди нас ждут новые ответственные цели и новые достижения в рамках соглашения, подписанного в 2014 году лидерами наших политических партий Игорем Николаевичем Додоном и Сергеем Михайловичем Мироновым, – отметила она.
Особые слова глубочайшей признательности Гречаный выразила за теплое искреннее отношение к Республике Молдова и к нашему народу, которое вселяет уверенность в дальнейшем, еще более активном развитии многопланового сотрудничества во благо наших стран и народов.
– С нашей стороны, заверяем в полной готовности содействовать и далее сохранению и развитию общих многовековых молдавско-российских традиций в память о славном прошлом и во имя будущих поколений, – подытожила спикер.
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