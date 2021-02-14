Игорь Додон и Зинаида Гречаный поздравили Сергея Миронова с днём рождения

– Пользуясь этой замечательной возможностью, хочу выразить слова уважения к плодотворной законотворческой деятельности Сергея Михайловича Миронова и возглавляемой им фракции. Благодаря уникальным организаторским способностям, яркому политическому таланту, многолетнему опыту ответственной работы Сергей Михайлович справляется с самыми сложными задачами и личным примером мотивирует своих соратников направлять все силы, потенциал и знания на защиту прав и улучшение жизни граждан. Вместе с тем хочу выразить благодарность за плодотворное межпартийное сотрудничество. Уверена, что впереди нас ждут новые ответственные цели и новые достижения в рамках соглашения, подписанного в 2014 году лидерами наших политических партий Игорем Николаевичем Додоном и Сергеем Михайловичем Мироновым, – отметила она.