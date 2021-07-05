Игорь Додон и Владимир Воронин – в топе рейтинга доверия граждан политикам

Игорь Додон и Владимир Воронин – в топе рейтинга доверия граждан политикам

Лидеры Блока коммунистов и социалистов сохраняют позиции в топ-3 политиков страны, которым граждане доверяют больше всего. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.  

Согласно результатам исследования, Майе Санду доверяют 33,5% граждан, Игорю Додону – 32,9%, а Владимиру Воронину – 8,4%. Далее следуют: Зинаида Гречаный (4,5%), Ион Чебан (4,2%), Илан Шор (4%), Ренато Усатый (3,9%), Андрей Нэстасе (3,8%), Василе Костюк (1,5%), Штефан Глигор (0,8%). За остальные кандидатуры суммарно высказались 2,3% граждан.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 21 июня по 2 июля. В нём приняли участие 1181 респондент из 85 населённых пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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