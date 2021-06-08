Игорь Додон и Владимир Воронин – в топе политиков, которым граждане доверяют больше всего

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При этом разрыв между Майей Санду и Игорем Додоном продолжает сокращаться, и на данный момент составляет всего 0,5%. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Так, отвечая на вопрос: “Какому политическому деятелю вы доверяете больше всего?”, 32,6% назвали Майю Санду, а 32,1% – Игоря Додона. В топ-3 вошёл и Владимир Воронин с 8,2%. У Зинаиды Гречаный 5%, у Илана Шора – 4,7%, у Иона Чебана – 4,6%, у Ренато Усатого – 4,4%. У остальных – менее 2%.

Опрос проводился с 24 мая по 5 июня, в нём приняли участие 1179 респондентов из 83 населённых пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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