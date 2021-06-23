Игорь Додон и Владимир Воронин – в топ-3 политиков, которым граждане доверяют больше всего

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Лидеры Избирательного блока коммунистов и социалистов входят в топ-3 политиков страны, которым граждане доверяют больше всего. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.



Согласно итогам, у Майи Санду 32,9% доверия, а у Игоря Додона – 32,2%. Владимир Воронин на третьем месте с 8,3%.

Ренато Усатому доверяют всего 4,8%. В десятку также вошли Зинаида Гречаный, Илан Шор, Ион Чебан, Андрей Нэстасе, Игорь Гросу и Штефан Глигор.

Опрос проводился с 10 по 20 июня. В исследовании приняли участие 1167 респондентов из 81 населённого пункта страны. Погрешность составляет +/-3%.

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