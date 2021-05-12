Игорь Додон и Владимир Воронин подписали соглашение о создании предвыборного блока ПСРМ-ПКРМ (ФОТО)

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Об этом председатель Партии социалистов сообщил на своей странице в соцсети.

Подписанию документа предшествовало заседание Республиканского совета ПСРМ, члены которого рассмотрели стратегию социалистов на предстоящих досрочных парламентских выборах и сошлись во мнении о необходимости объединения всех патриотических сил, которые смогут одержать победу и обеспечить профессиональное, ответственное и опытное управление страной в интересах граждан, а не иностранных сил. Таким образом, были поддержаны действия руководства ПСРМ по созданию избирательного блока с партиями государственников, в частности с ПКРМ.

– В завершение заседания Республиканский совет ПСРМ принял решение о необходимости подписания Соглашения о создании избирательного блока социалистов и коммунистов, чтобы вместе мы смогли выиграть выборы и обеспечить ответственное руководство страной, порядок и благосостояние. В итоге сегодня днём мы с председателем ПКРМ Владимиром Ворониным подписали официальный документ о создании избирательного блока ПСРМ и ПКРМ. Да поможет нам Бог! – написал Игорь Додон.

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