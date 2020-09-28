Игорь Додон и Владимир Путин провели переговоры: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел сегодня днем беседу в формате видеосвязи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших стран в рамках стратегического партнерства, и с удовлетворением констатировали продолжающуюся восходящую динамику двусторонних отношений, невзирая на пандемический кризис.

Главы государств уделили особое внимание некоторым актуальным темам. В частности, 1 октября состоится Молдавско-российский экономический форум в режиме телемоста, а 2 октября пройдет заседание в формате видеоконференции Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

– Кроме того, обсудили с российским лидером процесс переговоров о получении Республикой Молдова российского кредита в размере 200 млн евро. Говорили также о подписании соглашения о социальной защите, о предоставлении Российской Федерацией гуманитарной помощи на приобретение сельхозпроизводителями Молдовы 20 тысяч тонн дизельного топлива – для этого российская сторона готова выделить 500 млн рублей, а первый транш может быть перечислен в ближайшие дни, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

При этом он подтвердил интерес молдавской стороны к поставкам российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Додон также озвучил российскому руководству свою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в Российской Федерации, прибыть к месту учебы. В этом же контексте он попросил Президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами.

– Пришли к соглашению о том, что по всем этим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами Республики Молдова и Российской Федерации, – подытожил Додон.

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