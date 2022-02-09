Игорь Додон и Нонна Каграманян обсудили первоочередные задачи Молдавско-Российского делового союза

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В рамках рабочего визита в Москву председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон провёл встречу с вице-президентом, руководителем исполкома «Деловой России» Нонной Каграманян. В центре внимания были вопросы, связанные с началом работы новой организации.

Игорь Додон отметил, что ещё до своего официального запуска Молдавско-Российский деловой союз уже начал свою работу. Он сообщил, что накануне прошла его первая встреча с послом РФ в Республике Молдова, в ходе которой обсуждались вопросы активизации экономического сотрудничества, укрепления диалога между бизнес-сообществами двух стран в контексте работы нового делового союза.

Официальная презентация Молдавско-Российского делового союза запланирована на 22 февраля. Как отметила Нонна Каграманян, к участию в мероприятии будут приглашены предприниматели России, заинтересованные в развитии своего бизнеса на молдавском рынке.

В ходе встречи обсуждались также основные направления работы союза, вопросы привлечения российских средних и крупных предприятий к работе в Молдове и механизмы выстраивания комфортных условий для сотрудничества предпринимателей двух стран. Игорь Додон и Нонна Каграманян согласовали план совместных мероприятий на 2022 год. Отдельное внимание было уделено вопросам проведения Российско-молдавского экономического инвестиционного форума, выездного заседания союза на Петербургском международном экономическом форуме и бизнес-миссии компаний-членов «Деловой России» в Молдову.

Молдавско-Российский деловой союз был учреждён при участии «Деловой России» в 2021 году. Организация создана для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Молдовой, привлечения инвестиций и развития благоприятной деловой среды. Союз будет осуществлять защиту прав и законных интересов российских и молдавских предпринимателей, содействовать эффективной реализации совместных бизнес-проектов.

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