Игорь Додон и фракция ПСРМ не будут участвовать в церемонии инаугурации Майи Санду (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов не будет участвовать в церемонии принесения присяги новым президентом. Не будет присутствовать на этой процедуре, которая является протокольной, и Игорь Додон. Об этом он рассказал в рамках передачи на общественном телеканале.

– Обязана присутствовать только председатель парламента, она и откроет это торжественное заседание. Лично я завтра не буду присутствовать на инаугурации новоизбранного президента, так как это протокольная процедура, где ушедший президент не играет никакой роли, просто стоит в зале, как и остальные 200 с лишним человек. Согласно протоколу, я обязан присутствовать на второй части, при передаче власти. Это будет проходить в 12-13 часов, в зависимости от того, когда освободится госпожа Майя Санду. Я е1 буду ждать в Президентском дворце с букетом цветов, поздравлю, цивилизованно проведем процедуру передачи полномочий, пожелаю успехов и напомню, что я всегда к ее услугам, если ей понадобится консультация по какому-либо вопросу, – сказал Игорь Додон.

Он также отметил, что у него и у Майи Санду состоится небольшая дискуссия, также предусмотренная процедурой. Аналогичную беседу Игорь Додон провёл с Николаем Тимофти 4 года назад, когда вступал в должность президента.

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