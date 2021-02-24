Игорь Додон и бывший председатель КС обсудили беспрецедентный конституционный кризис в Молдове и пути выхода из него (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон и бывший председатель КС обсудили беспрецедентный конституционный кризис в Молдове и пути выхода из него (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл встречу с бывшим председателем Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере. Стороны провели обмен мнениями о беспрецедентном конституционном кризисе, в котором оказалась наша страна. 

Они также проанализировали вчерашнее решение Конституционного суда и рассмотрели шаги, которые можно будет в дальнейшем предпринять для преодоления создавшейся ситуации.

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