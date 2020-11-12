Игорь Додон – гражданам: Давайте будем вместе ради нашей страны, наших детей, ради будущего Молдовы! (ВИДЕО)

В конце заявленных дебатов, на которые так и не пришла лидер ПДС Майя Санду, Игорь Додон обратился ко всем жителям Молдовы. В этот момент рядом с ним стояли некоторые представители его многочисленной команды – генеральный примар Кишинева Ион Чебан, башкан Гагаузии Ирина Влах, депутаты и муниципальные советники и просто сторонники кандидата.

Уважаемые граждане!

Прошедшие 4 года моего мандата были очень сложными. Возможно, это были самые сложные годы после 1992-го. У нас был олигархический режим, который вместе с командой и благодаря характеру, который я проявил, мы свергли в июне прошлого года. Мы смогли это сделать вместе.

Да, не успели выполнить всё, да, делали ошибки. Но кто их не совершает? Разве что тот, кто ничего не делает, сидит в кабинете, но и в этом он ошибается.

Мы были рядом с вами все эти 4 года. Мы были вместе и в тяжелые времена, и, уверен, будем вместе в хорошие. Этот сложный год пройдет: с пандемией, засухой, год, подобных которому ещё не было в современной истории Молдовы. Но мы справились с ситуацией вместе с нашей командой, коллегами из правительства, парламентским большинством. Нам удалось сохранить стабильность в Молдове. Нам есть что терять. Я призываю вас быть вместе для нашей страны, детей и будущего Молдовы.