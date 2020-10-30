Игорь Додон – гражданам: 1 ноября придите на избирательные участки и сделайте верный выбор!

Обращаюсь ко всем согражданам с просьбой прийти 1 ноября на избирательные участки и проголосовать на выборах Президента Республики Молдова.

Молдове пора выбрать мир, стабильность и развитие. Хватит склок и конфликтов! Мы устали от потрясений. Разногласия, пустые споры, политические распри оставим в прошлом. Чтобы страна жила, пришла пора строить!

Я с уважением отношусь ко всем своим оппонентам. В ходе предвыборной работы я не опускался до оскорблений, лжи и провокаций. Считаю, что у меня нет права на подобное поведение. Надо решать проблемы страны, а не потакать личным антипатиям и амбициям.

Я не вступал ни с кем в бесполезные споры и склоки, направив все свои силы на встречи с жителями Молдовы, чтобы лучше понять, что волнует соотечественников, какие проблемы самые острые, как эффективней решить эти проблемы. За этот месяц я смог побывать во всех районах страны, в сотнях городов и сел. Проведено более 240 встреч с людьми, мы пообщались с 45 тысячами соотечественников. Рассказал им о том, как много уже сделано, о планах нашей работы – как добиться того, чтобы Молдова стала страной, в которой хочется жить!

Люди одобрили и поддержали мою программу развития нашей Родины. Всё, что намечено, выполнимо! Решается судьба Молдовы: либо мы продолжим выращивать уже окрепшие всходы и получим урожай, либо всё срубят под корень.

В воскресенье вы сделаете свой выбор. Выбор в пользу мира и стабильности или выбор в пользу потрясений и конфликтов. Решать вам. Будьте активнее, не пренебрегайте своим правом голоса! 1 ноября придите на избирательные участки и сделайте верный выбор!