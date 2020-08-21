Игорь Додон готов первым из молдавских граждан испытать на себе российскую вакцину от коронавируса (ВИДЕО)

Игорь Додон готов первым из молдавских граждан испытать на себе российскую вакцину от коронавируса (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в новом выпуске “Президент отвечает”. 

– Я вижу, что многие молдаване, в том числе представители официальных кругов, скептически относятся к российской вакцине. Сейчас Россия использует её только внутри страны, но когда будет решено использовать её и за пределами РФ, я готов предложить себя в качестве первого из молдавских граждан для тестирования этой прививки. Я готов даже рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову, – сказал он. 

В то же время Игорь Додон выразил уверенность, что эта вакцина безопасна и не создает каких-либо проблем здоровью.

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