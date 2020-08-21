Игорь Додон готов первым из молдавских граждан испытать на себе российскую вакцину от коронавируса (ВИДЕО)

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Об этом глава государства заявил в новом выпуске “Президент отвечает”.

– Я вижу, что многие молдаване, в том числе представители официальных кругов, скептически относятся к российской вакцине. Сейчас Россия использует её только внутри страны, но когда будет решено использовать её и за пределами РФ, я готов предложить себя в качестве первого из молдавских граждан для тестирования этой прививки. Я готов даже рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову, – сказал он.

В то же время Игорь Додон выразил уверенность, что эта вакцина безопасна и не создает каких-либо проблем здоровью.

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