Игорь Додон: Дело против меня заказала Майя Санду, а работу прокуроров координирует посольство США (ВИДЕО)

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“Я считаю это дело политическим, его заказала Майя Санду”, – заявил Игорь Додон журналистам после заседания суда. Он напомнил, как, едва вступив в должность президента, Санду потребовала от тогдашнего генпрокурора “посадить Додона”, о чём рассказывал сам Александр Стояногло. Игорь Додон также отметил, что работу прокуроров координирует посольство США в Молдове.

– Моим делом занимаются 53 прокурора и офицера – рекордное количество в истории страны. Все они заняты тем, чтобы посадить меня. Никто не занимается кражей миллиарда, никто не сидел по этому делу в тюрьме. 53 прокурора занимаются моим делом, а руководит ими группа из трёх прокуроров: Булат, Компан и, вероятно, Морарь. Все трое управляются посольством США с согласия Майи Санду. Это политическое дело, цель которого – нейтрализовать оппозицию, – сказал Игорь Додон.

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