Игорь Додон – абсолютный фаворит граждан на президентских выборах

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Жители страны хотят и дальше видеть Игоря Додона на посту президента Молдовы. Почти половина населения, 46,8%, намерены голосовать за него на предстоящих выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

На втором месте в предпочтениях населения – Майя Санду. Она отстаёт от Игоря Додона более чем на 16% – 30,4%. На третьем – Андрей Нэстасе, у него 6,6%. За Ренато Усатого проголосовали бы 5,2%, за Павла Филипа – 2,9%, за Иона Кику – 2,4%. За остальных – менее 2%.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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