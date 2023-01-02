Игнатьев день: что нельзя делать 2 января

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2 января по церковному календарю чтят память священномученика Игнатия Богоносца. В народе праздник называют Гната, Игната, Игнатьев день, и он имеет свои особые традиции.

Традиции на Игната, что нужно сделать

Когда-то на Игната встряхивали снег с деревьев и кустов. В народе верили, что чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.

Наши предки считали 2 января опасным днём, когда по земле ходит много злых духов. Чтобы оградить жильё от зла, дом обходили с иконой в руках. Также со святым образом нужно обойти амбары и погреба. Верили, что такой ритуал защитит жильё от злых сил, голода и нищеты.

2 января наши предки потихоньку начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в доме и заготавливали продукты для праздника. Дети разучивали колядки на Рождество и рождественские песни. А мужчины кололи свиней к праздникам.

Женщины пекли особое обрядовое печенье, потом обязательно убирали в доме, а мужчины в это время заготавливали дрова и чинили сани.

Приметы на 2 января

Иней на деревьях – скоро будет ясная погода.

Звездное небо предвещает богатый урожай в этом году.

Какая погода 2 января, таким будет август: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и вьюга – к дождям и холодам.

Смотрели, какой день: если облака идут против ветра, скоро начнётся снегопад.

Синие облака означают, что будет тепло, белые – к сильному ветру.

Если вечерняя зоря розовая, а утром серо и пасмурно – день будет ясным с лёгким ветерком, а если заря ярко-жёлтая, то погода будет сухой, но сильно ветреной.

Если на деревьях иней, то погода будет ясной.

Если ночью видны звёзды, в этом году можно ожидать хорошего урожая.

Что нельзя делать в Игнатьев день

Впускать в дом старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придёт бедность.

Одалживать соседям что угодно, поскольку можно отдать своё счастье.

Стирать и прясть.

Выходить на улицу, чтобы не заболеть.

Плохо думать и злословить.

Отказывать нуждающимся в помощи.

Купаться, чтобы не смыть своё счастье.

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