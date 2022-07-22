Игнатьев: Цель Приднестровья – независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации

Власти Приднестровья намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости. Он отметил, что получив статус кандидата в ЕС, официальный Кишинёв поставил точку в построении политических общих пространств с Тирасполем.