Игнатьев: Цель Приднестровья – независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации

Власти Приднестровья намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости. Он отметил, что получив статус кандидата в ЕС, официальный Кишинёв поставил точку в построении политических общих пространств с Тирасполем.
– Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет, — сказал Игнатьев.
По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и “вряд ли кто-то в состоянии их оспорить”.
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