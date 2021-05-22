Идёт ремонт на улице Крянгэ: водителей просят объезжать некоторые участки

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В связи с ремонтными работами на улице Иона Крянгэ движение на участке между ул. Алба-Юлия и бул. Штефан чел Маре в эти выходные будет приостановлено, за исключением общественного транспорта.

Об этом сообщили в Управлении электротранспорта муниципия.

Водителей предупреждают о продолжении ремонта на улице В. Белинского. В этой связи будет частично ограничено движение по некоторым полосам.

Для объезда перекрытых участков водители могут выбрать следующие улицы: Шт. Няга, Е. Кока, И. Некулче, 27 Марта, Барьера Скулень, пер. Калараш, М. Тэнасе, И. Раду, Теодорович, И. Пеливан, Т. Владимиреску, В. Лупу.

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