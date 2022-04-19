И ветеранов, и депутатов: министр юстиции призвал полицию штрафовать за георгиевскую ленту всех без исключений

И ветеранов, и депутатов: министр юстиции призвал полицию штрафовать за георгиевскую ленту всех без исключений

Полиция должна штрафовать всех без исключений граждан, вне зависимости от статуса и ранга, которые 9 Мая наденут георгиевскую ленту. Об этом в рамках передачи заявил министр юстиции Сергей Литвиненко.

– Граждан задокументируют, а впоследствии они заплатят штрафы, согласно закону. Никаких исключений. Полиция должна это сделать. Закон нужно соблюдать, закон один для всех, а те, кто нарушат его, в том числе чиновники, включая представителей парламента, будут наказаны согласно этому закону, – подчеркнул Литвиненко. 

Напомним, сегодня Майя Санду назвала преступным использование георгиевской ленты, подчеркнув, что те, кто нарушат запрет, “жёстко за это заплатят”.

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