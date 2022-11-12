И солнце, и тучки: какой будет погода на этих выходных

И солнце, и тучки: какой будет погода на этих выходных

По прогнозам синоптиков, в эти выходные всё ещё сохранится достаточно тёплая для середины ноября погода.

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от +10 до +15 °С, ночью ожидается от +3 до +8°С.

Ветер северо-восточный, в субботу будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а в воскресенье порывы стихнут: 1-6 м/с.

Начало следующей недели обойдётся без серьёзных температурных колебаний. А уже в среду в северных и центральных районах страны может выпасть первый снег.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md