И снова здравствуйте! Завтра в Молдове снова подорожает топливо

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Это не предел. Завтра, 8 сентября, в Молдове снова подорожает топливо. Максимальные цены установило НАРЭ.

Так, бензин А95 прибавит 13 банов. Литр будет стоить 20 леев 52 бана. На 7 банов подорожает дизельное топливо – до 16 леев 63 банов.

Напомним, методология формирования цен на горючее была изменена по инициативе ПДС. Эксперты предупреждали, что это может привести к росту стоимости.

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