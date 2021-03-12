И снова здравствуйте! На некоторых АЗС страны опять подорожало топливо

И снова здравствуйте! На некоторых АЗС страны опять подорожало топливо

Стоимость литра бензина выросла на 90 банов, а дизельного топлива – на 60, пишет Index. 

Речь идёт о крупнейшей сети автозаправочных станций. Так, литр 95-го бензина стоит 19 леев 25 банов, а категории Extra – 20 леев 95 банов. За литр дизельного топлива придётся выложить 16 леев 25 банов, отмечает источник.

Цены на топливо в Молдове начали расти с середины декабря. Тогда рост составил в среднем 60 банов. В середине января стоимость выросла примерно на лей, а в феврале цены повышались трижды.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md