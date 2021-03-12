И снова здравствуйте! На некоторых АЗС страны опять подорожало топливо

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Стоимость литра бензина выросла на 90 банов, а дизельного топлива – на 60, пишет Index.

Речь идёт о крупнейшей сети автозаправочных станций. Так, литр 95-го бензина стоит 19 леев 25 банов, а категории Extra – 20 леев 95 банов. За литр дизельного топлива придётся выложить 16 леев 25 банов, отмечает источник.

Цены на топливо в Молдове начали расти с середины декабря. Тогда рост составил в среднем 60 банов. В середине января стоимость выросла примерно на лей, а в феврале цены повышались трижды.

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