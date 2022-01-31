И снова затраты из бюджета: правительство ПДС опять увеличивает численность сотрудников

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции намерено увеличить свой штат на 10 человек: со 138 до 148. Соответствующий проект решения будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что увеличение штата необходимо для повышения способностей ведомства, улучшения условий работы, а также для ответа “мировым и стратегическим задачам”. “Стоимость” предложения составляет порядка 3 миллионов леев, денег для этого в бюджете нет, что вызвало недовольство Министерства финансов, отмечает telegraph.md.

Окончательное решение по этому поводу предстоит принять правительству. Напомним, что ранее правительство ПДС увеличило число министерств, а также сотрудников в них, что повлекло за собой дополнительные траты. Расширился и штат аппарата президента.

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