Cнова за старое: в столице на краже и угоне попался рецидивист (ВИДЕО)

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В инспекторат полиции Ботаники обратился 65-летний мужчина. Он сообщил об угоне автомобиля.

Пострадавший припарковал машину на улице и отправился домой, а утром не смог найти автомобиль на месте. Ущерб владелец оценил в 45 000 леев.

Угнанный автомобиль вскоре нашли брошенным на дороге. 22-летнего подозреваемого задержали. Как выяснилось, мужчина также залез в Dacia, откуда украл 4 500 леев.

Злоумышленник сознался в содеянном. Как оказалось, он недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичные нарушения закона.

По фактам угона транспортного средства и кражи заведены дела. Задержанному грозит штраф до 67 500 леев или от года до 3 лет тюрьмы.

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