И смех и грех: нарушивший водитель вступил в спор с автоинспектором (ВИДЕО)

0

Вчера в населённом пункте Магдачешты за превышение скоростного режима автоинспекторы остановили 53-летнюю женщину.

Гражданка проигнорировала требование инспекторов оставаться в автомобиле и стала возмущаться. В итоге выяснилось, что у неё были водительские права категории «F» (категория для водителей троллейбусов).

На имя нарушительницы был составлен протокол за управление транспортным средством при наличии прав несоответствующей категории и превышение ограничения скорости от 20 до 40 км/ч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.