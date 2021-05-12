И смех и грех: нарушивший водитель вступил в спор с автоинспектором (ВИДЕО)

И смех и грех: нарушивший водитель вступил в спор с автоинспектором (ВИДЕО)

Вчера в населённом пункте Магдачешты за превышение скоростного режима автоинспекторы остановили 53-летнюю женщину.

Гражданка проигнорировала требование инспекторов оставаться в автомобиле и стала возмущаться. В итоге выяснилось, что у неё были водительские права категории «F» (категория для водителей троллейбусов).

На имя нарушительницы был составлен протокол за управление транспортным средством при наличии прав несоответствующей категории и превышение ограничения скорости от 20 до 40 км/ч.

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