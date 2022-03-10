И пропан подорожал на лей: стоимость литра достигла 15,37

И пропан подорожал на лей: стоимость литра достигла 15,37

Не только бензин и солярка, но и газ пропан существенно подорожал сегодня. Одна из крупнейших сетей АЗС в стране установила цену в 15,37 – на лей больше, чем вчера. 

Напомним, что сегодня литр бензина стоит 26 леев 68 банов, а дизельного топлива – 25,02 – на лей и на два лея дороже, чем днём ранее. Сегодня к полудню НАРЭ установит новые цены на горючее, которые будут действовать завтра.

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