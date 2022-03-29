И никакая чума их не возьмёт

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О том, почему важна вакцинация животных и от каких болезней прививок не существует

В большинстве случаев болезни представителей фауны напрямую не влияют на здоровье человека. Вместе с тем африканская чума у свиней и птичий грипп до сих пор являются главными врагами птицеводства и животноводства. В течение короткого времени лишиться всего поголовья могут даже очень крупные современные предприятия.

Вспышка слева, вспышка справа

Последняя крупная вспышка птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в текущем году, в начале третьей декады марта на ферме в Румынии, недалеко от границы с Болгарией. Вспышки данного заболевания с начала года регистрировались во многих странах Европы, и этот факт очень озадачивает. Эксперты подозревают искусственный след заражения пернатых и даже прогнозируют, что из-за мутации вируса может наступить глобальная эпидемия птичьего гриппа, которая способна унести жизни до миллиарда человек. В Молдове случаи птичьего гриппа были зафиксированы в январе в селе Хиришены Теленештского района. Дальше болезнь не распространилась. Пока.

Периодически даёт о себе знать и африканская чума. В 2017 году в Молдове было зарегистрировано 7 вспышек вируса, в 2018-м вирус поразил уже 38 хозяйств. В 11 случаях переносчиками были дикие кабаны. 31 января 2022 года лабораторные анализы подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней в образцах, взятых у домашних свиней на ферме в Рышканском районе. Ни от птичьего гриппа, ни от африканской чумы вакцин и лечения не существует, при этом эти болезни не представляют опасности для человека и других видов животных.

– Самое главное – предупредить проникновение африканской чумы на территорию фермы, – поясняет главный ветеринарный врач колхоза «Победа» (Копчак) Ольга Ялама. – Она должна быть ограждена, на её территорию никто, кроме работников, не должен заходить, регулярно нужно проводить её дезинфекцию и т. д. Переносить болезнь могут грызуны и другие животные, и даже перелётные птицы. Поэтому всегда нужно быть предельно бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Но помимо неизлечимых болезней есть и ряд других, которые можно предотвратить. К примеру, свиней надо обязательно прививать от вируса Ауески и простой чумы. Для пастбищных животных обязательна прививка от сибирской язвы, хотя о ней никто не слышал уже многие десятилетия. Может, именно потому, что животных постоянно вакцинируют. Ольга Ялама уточнила, что при одинаковой эффективности российские вакцины гораздо дешевле европейских. Если их поставки прекратятся, затраты на защиту животных значительно возрастут.

При одинаковой эффективности российские вакцины гораздо дешевле европейских. Если их поставки прекратятся, затраты на защиту животных значительно возрастут.

Порода с гнильцой

Руководитель хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота Вячеслав Кэпэцинэ вспоминает, что вакцинация когда-то была бесплатной. Некоторые вакцины, например от бешенства, сейчас тоже выдают бесплатно, однако приходится приглашать специалиста, чтобы их поставить, а за это надо заплатить. Если у хозяина 2–3 коровы, то это сравнительно недорого, совсем другие суммы, когда их сто и более. Однако неприятности пришли, откуда не ждали. Для улучшения поголовья на ферму привезли породистых коров из Германии, а вместе с ними и невероятно заразную инфекционную болезнь – копытную гниль.

– Кто бы мог подумать, что болезнь копыт всего за месяц может унести здоровое животное… Мы проводили лечение по всем правилам ветеринарии, однако от недуга погибло 36 коров, причём инфекция поражала самых сильных, – уточняет В. Кэпэцинэ. – Быстродействующее современное лекарство мы нашли в Германии. Сейчас проблема практически решена, однако на лечение, препараты, постоянную дезинфекцию коровника было затрачено очень много средств.

В тему Лошадиная доза труда Лошади в нашей стране становятся редкостью. В Молдове осталось лишь несколько клубов, где содержат этих величественных и гордых животных, большая их часть живёт в скромных крестьянских хозяйствах. В плане тяжёлой работы лошадям достаётся по полной. Сейчас, когда топливо подорожало, они будут пахать вместо тракторов, и это при достаточно скудном питании. Видимо, потому, что эти животные на экономику Молдовы влияния не оказывают, государство им особого внимания не уделяет. Обязательной считается только прививка от сибирской язвы, и она делается бесплатно. Прививку, к примеру от лошадиного гриппа и других болезней, сделать невозможно даже за деньги. У нас в Молдове вакцины не зарегистрированы и купить их невозможно. – Основная проблема лошадей даже не в болезнях, а в издевательском к ним отношении, – уверена заместитель директора по зооветеринарной части Кишинёвского зоопарка Анна Шведченко. – Кроме полноценного питания, которое, помимо сена, должно включать овёс, каждой лошади необходимо периодически расчищать копыта, подковывать и делать это правильно. В деревнях обычно подковы самодельные, и бедные лошадки хромают на все четыре ноги. Неправильно подбирается и упряжь. Некоторые хозяева могут целый день не поить и не кормить лошадей, а есть и такие, которые открыто издеваются над животными. Всё это приносит им большие страдания, животные начинают болеть, потом либо гибнут в достаточно молодом возрасте, либо их отправляют на бойню.

Кроликов косит миксоматоз

Когда в Молдове трава была сочной, чуть ли не в каждом сельском подворье держали кроликов. Сейчас, когда зелёных кормов стало меньше, а твёрдые дороже, поголовье этих пушистых зверьков заметно сократилось. Но дело не только в кормах. Ушастые стали чаще болеть.

– Одна из самых распространённых болезней – миксоматоз. Это острое высококонтагиозное вирусное заболевание, которое распространяется кровососущими насекомыми, – поясняет ветеринар Евгений Галаган. – Поэтому если у одного хозяина кролики заболели, то велика вероятность, что начнут болеть и у соседа. Значительная часть заразившихся животных погибает. Снизить риск появления заболевания и облегчить течение болезни можно только при помощи прививок. Причём в последние годы, по моим наблюдениям, уровень вакцинации вырос примерно до 70%. Это объясняется тем, что в основном остались кролиководы, которые на самом деле серьёзно относятся к своему делу.

У каждого вида животных – свои болезни и свой набор прививок. Но есть и общие заболевания. От сибирской язвы или бешенства – острых инфекционных смертельных заболеваний – заражаются и люди, а переносчиками часто становятся свободно гуляющие кошки и собаки.

– В дикой природе много зверьков, которые переносят бешенство, и есть немалый риск, что домашние питомцы вступят в контакт с инфицированным животным, а потом могут заразить хозяев или кого-то из представителей домашнего подворья. Так что прививка от бешенства – это общая защита, – уточняет ветеринар Наталья Байчева.

Для животных вакцинация так же важна, как и для человека. Подобная защита никогда не бывает лишней. Ну а против тех болезней, которые нам пока ещё не подвластны, нужно проводить доступную профилактику. И всегда быть начеку.

Комментарий Лес полон нежданных «чудес» Валерий Цареградский, директор заповедника «Пэдуря Домняскэ»: – В природе отследить случаи заболевания животных гораздо сложнее, потому что в лесу никто не видит первые симптомы. Мы регистрируем уже конечную фазу, когда зверь умирает. Подобное было несколько лет назад, когда мы выявили заболевание африканской чумы у диких кабанов. Контролировать ситуацию было сложно, единственное, что мы могли сделать, это захоронить трупы животных. Поскольку в начале года в Бричанском районе были зафиксированы случаи этой болезни, мы принимаем повышенные меры предосторожности. Предупредили об опасности наших лесников, и они сейчас не держат домашних свиней. Если при обходах наши сотрудники найдут останки животных, об этом сразу будут оповещены и специализированные службы, и население. У нас в лесу установлены камеры ночного слежения. К сожалению, их пока только 10, но всё-таки есть возможность наблюдать за лесными жителями. Пока кабаны чувствуют себя достаточно бодро. Вопрос с перелётными птицами несколько сложнее – ареол их обитания гораздо шире. Они пролетают сотни и тысячи километров. Трудно предположить, где они приземлялись и что могут с собой принести. Конечно, мы будем за ними наблюдать. Самая обитаемая зона в нашем заповеднике, как мы называем, – «Страна цапель», куда они слетаются на гнездовье. Пока мёртвых птиц мы не обнаруживали, но это не значит, что впоследствии ситуация не изменится. Мы должны учитывать много факторов, в том числе и температурный режим. Когда тепло, вирус распространяется быстрее. Проблема в данном случае усугубляется и тем, что у нас появились шакалы, которые поедают трупы. Именно они могут стать основными переносчиками болезней.

Наталья Устюгова