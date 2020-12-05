“И где тут интересы Молдовы?”: Фуркулицэ рассказал, кто и ради чего будет протестовать завтра

Мнение председателя парламентской фракции ПСРМ.
– Кто и ради чего протестует завтра:
- ПДС – чтобы забрать у ППДП, ДПМ и унионистов мандаты депутатов парламента;
- ППДП – чтобы отстоять мандаты депутатов и не уступить ПДС;
- ДПМ – чтобы прокуратура не возбудила дела против лидеров этой партии (в том, что они потеряют мандаты, уверены даже они сами);
- Усатый – чтобы войти в парламент, потому что в Бельцах ему искать больше нечего. Ему нужен иммунитет, чтобы его не арестовал Интерпол, и дипломатический паспорт, чтобы без проблем путешествовать в Баден-Баден;
- Канду вообще не протестует. Он в Чехии, и ему там хорошо;
- Остальные – ради коронавируса.
Вопрос: и где тут интересы Молдовы? – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в соцсети.
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