“И где тут интересы Молдовы?”: Фуркулицэ рассказал, кто и ради чего будет протестовать завтра

“И где тут интересы Молдовы?”: Фуркулицэ рассказал, кто и ради чего будет протестовать завтра
Мнение председателя парламентской фракции ПСРМ. 

– Кто и ради чего протестует завтра: 
  • ПДС – чтобы забрать у ППДП, ДПМ и унионистов мандаты депутатов парламента;
  • ППДП – чтобы отстоять мандаты депутатов и не уступить ПДС;
  • ДПМ – чтобы прокуратура не возбудила дела против лидеров этой партии (в том, что они потеряют мандаты, уверены даже они сами);
  • Усатый – чтобы войти в парламент, потому что в Бельцах ему искать больше нечего. Ему нужен иммунитет, чтобы его не арестовал Интерпол, и дипломатический паспорт, чтобы без проблем путешествовать в Баден-Баден;
  • Канду вообще не протестует. Он в Чехии, и ему там хорошо;
  • Остальные – ради коронавируса. 

Вопрос: и где тут интересы Молдовы? – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в соцсети.

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