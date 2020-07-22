Хватит ли нам хлеба?

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В этом году не очень хороший урожай зерновых, хватит ли Молдове отечественного зерна? А. Викнянский, Рышканы

– Неблагоприятные погодные условия в начале весны хоть и отразились самым негативным образом на посевах, но всё же есть надежда собрать примерно 600 тыс. тонн зерна при внутренних потребностях республики в 350 тыс. тонн, – уточнил госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Македон. – Даже при самом худшем развитии ситуации собрать количество зерна, достаточное для покрытия нужд населения, вполне реально.

В южных районах сейчас идёт уборка хлебов. Мы получаем где-то тонну – тонну двести зерна с гектара. Есть, конечно, фермерские хозяйства, где собирают совсем небольшие урожаи. Так, в Бессарабке показатели всего 400 – 600 килограммов зерна с гектара. В то же время в Сорокском районе убирают 2,5–3 тонны с гектара, в Бричанах – 4 тонны.

Насчёт зерновых первой группы: хочется верить, что сбудутся оптимистичные прогнозы. К примеру, Ассоциация экспортёров Молдовы рассчитывает на 900 тыс. тонн. Конечно, было бы прекрасно, чтобы это сбылось. Для сравнения: в прошлом году у нас был урожай в 1 млн 120 тыс. тонн. Покрыть внутренние потребности в зерне страна сможет в любом случае.