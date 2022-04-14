“Хватит это терпеть”: социалисты проведут акцию протеста в Бельцах

“Хватит это терпеть”: социалисты проведут акцию протеста в Бельцах

Протест против бедности, цензуры и диктатуры пройдёт 15 апреля в 15.00 в Бельцах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Александр Нестеровский. 

– В нашей стране происходит невообразимое — растут цены и тарифы, а доходы населения падают. Но даже не это главное — власть в лице Майи Санду и PAS-овцев решила отобрать нашу историю! Они отбирают у нас нашу память о победе нашего народа над нацистскими захватчиками!

Хватит это терпеть! 15 апреля в 15:00 приглашаю всех вас на протест! В пятницу наступит день, когда власти придётся нас услышать и сделать выводы! В 15:00 собираемся у символа нашей Победы – у Танка Т-34 на центральной площади!

Промолчим сегодня — завтра нам запретят даже думать! – призвал социалист. 

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