Хулиганские действия в отношении врачей будут наказываться

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За насилие в отношении врачей и медицинских работников будут применяться санкции. Вчера парламент одобрил в окончательном чтении проект соответствующих изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

Согласно проекту, пишет moldpres.md, оскорбления в отношении врачей или медицинских работников будут наказываться штрафом до 1 250 леев. Оскорбление, сопровождающееся хулиганством и/или нанесением телесных повреждений, повлечёт наложение штрафа до 7 500 леев или арест на срок до 15 суток.

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